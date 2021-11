Kevin Gilmore n'est plus le président et chef de la direction du CF Montréal

Le CF Montréal a indiqué mardi qu’à la suite d’une «décision mutuelle», Kevin Gilmore n’agira plus à titre de président et chef de la direction du club.

• À lire aussi: CF Montréal: contrôler son destin pour participer aux séries

• À lire aussi: Situation lourde en défensive

Gilmore s’est amené à Montréal en janvier 2019 pour succéder à Joey Saputo à la tête de l’équipe. Il demeure consultant auprès de l’organisation, au moins jusqu'à la fin de la saison.

«Le contexte des 18 derniers mois a été très difficile, tant au niveau de la pandémie que de celui du club, et très éprouvant sur le plan personnel pour moi et ma famille, a expliqué Gilmore dans un communiqué. Ceci a ultimement mené à ma décision de quitter l'organisation. Je suis très reconnaissant du temps que j'ai passé avec le CF Montréal et je remercie les propriétaires du Club, le conseil d'administration et l'équipe de m'avoir donné l'occasion de travailler avec eux.»

Diplômé de l’Université d’Ottawa, Gilmore a également travaillé pour le Canadien de Montréal, les Ducks d’Anaheim et des Kings de Los Angeles, dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Départ de Kevin Gilmore du #CFMtl Mtl: un règne qui n'a pas eu les résultats escomptés. Les changements de nom et de logo ont été catastrophiques. Il n'a pas été mesure de prendre le dessus sur les Alouettes dans le marché montréalais. La porte était grande ouverte. — Mathieu Boulay (@MBoulayJDM) November 2, 2021

À voir aussi