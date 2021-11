Le patron de la CIA rencontre le chef du conseil national de sécurité russe à Moscou

Moscou | Le directeur de la CIA William Burns a rencontré mardi à Moscou le très influent chef du Conseil de sécurité russe, ont annoncé les services de ce dernier.

• À lire aussi: Poutine appelle à développer les drones militaires avec l’intelligence artificielle

• À lire aussi: COP26: une centaine de dirigeants mondiaux s’engagent à enrayer la déforestation

William Burns et Nikolaï Patrouchev ont discuté « des relations russo-américaines », a indiqué le Conseil de sécurité russe, dans un communiqué laconique.

La visite du patron de l'agence de renseignement américaine, souvent présenté comme le plus chevronné des diplomates de son pays, n'avait pas été annoncée, et le Conseil de sécurité russe n'a fourni aucun autre détail.

L'ambassade américaine à Moscou n'a pas fait de commentaire.

Cette rencontre survient alors que les relations entre la Russie et les États-Unis sont minées par une série de différends d'envergure.

Les pays occidentaux ont imposé à la Russie des sanctions après son annexion en 2014 de la Crimée.

Washington reproche notamment à la Russie des cyberattaques en série et des ingérences électorales aux États-Unis.

En retour, Moscou accuse souvent les États-Unis et l'Occident de s'immiscer dans ses affaires intérieures et de faire pression contre les correspondants des médias d'État russes.

Le 30 septembre, Russes et Américains se sont réunis à Genève pour poursuivre le dialogue stratégique entamé en juin sur les bords du lac Léman par Vladimir Poutine et Joe Biden.

Pendant leur sommet historique le 16 juin, Joe Biden et Vladimir Poutine avaient insisté sur la nécessité de se parler, malgré les nombreuses sources de discorde. Ils avaient souligné que même au plus fort de la Guerre froide, Moscou et Washington dialoguaient pour éviter le pire.

Diplomate de carrière, William Burns a notamment été ambassadeur en Russie et en Jordanie, puis secrétaire d'État adjoint de Barack Obama.

Pendant le mandat de l'ex-président démocrate, il avait été à l'origine d'un rapprochement avec l'Iran, en menant des négociations secrètes en 2011 et 2012 à Oman avec ce pays rival malgré l'absence de relations diplomatiques avec les États-Unis.

À voir aussi