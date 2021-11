Les besoins en électricité grimpent trop rapidement

La demande en électricité au Québec explose à grande vitesse, ce qui force Hydro-Québec à lancer plusieurs appels d’offres afin de combler le manque d’approvisionnement prévu dès la fin de l’année 2026.

L’ère des surplus d’hydroélectricité est bel et bien révolue et l’impact de la pandémie ne se fait déjà plus sentir chez Hydro-Québec.

À la suite d’une révision de son plan d’approvisionnement 2020-2029, la Société d’État estime déjà qu’elle aura besoin de trouver au minimum 4 térawattheures (TWh), soit 4 milliards de kilowattheures de plus en énergie et en puissance que ce qui avait été prévu au départ.

Il s’agit de la moitié de la production du barrage de la Romaine pour une année.

En 2019, Hydro-Québec prévoyait avoir besoin de trouver 12,5 TWh pour cette même période. Aujourd’hui, la demande prévue s’établit à 20 TWh, soit une hausse de 12 % de la consommation actuelle des Québécois.

Hydro-Québec exclut toutes ses exportations ainsi que les projets aux États-Unis de ce calcul.

Les perspectives économiques favorables incluant le plan d’électrification du Québec ainsi que l’expansion des secteurs de l’hydrogène et des chaînes de blocs expliquent en grande partie cette croissance.

Des projets

Pour y remédier, deux appels d’offres seront publiés prochainement.

Déjà après avoir autorisé le projet Apuiat et ses 200 MW au début de l’année, ils partent à la recherche de nouveaux projets éoliens.

Un premier contrat pour un projet de 300 mégawatts dans ce secteur d’énergie sera attribué prochainement à la suite d’un appel d’offres.

Un autre projet de 450 mégawatts est aussi prévu rapidement. Le concours pour obtenir ce contrat sera ouvert à tous les types d’énergies renouvelables.

Pas de nouveaux barrages

Tout est sur la table, sauf de nouveaux barrages, assure la société d’État.

Les projets de batteries, de géothermie, d’éolien, de solaire ou d’énergie déjà générée par Hydro-Québec pourraient être mis à contribution.

Des projets supplémentaires devront aussi être créés, admet Hydro.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, avait justement déclaré la semaine dernière : « on avait du trèfle jusqu’au genou quand on est arrivé, et là, avec notre exportation, avec notre volonté d’électrifier, je pense qu’on a du trèfle jusqu’à la cheville ».

D’ici 2029, pour combler ses besoins immédiats, Hydro-Québec devra augmenter ses achats de court terme dans l’optique de gérer ses approvisionnements avec plus de flexibilité et au meilleur prix.

Québec aura besoin de trouver 20 TWh avant 2029

Croissance naturelle : +6,9 TWh

Conversion des bâtiments : +3,2 TWh

Secteurs en expansion : +6,5 TWh (Les centres de données, les biocarburants, les serres, l’hydrogène et les chaînes de blocs)

Solaire photovoltaïque : -0,4 TWh

Électrification des transports : +3,9 TWh​

Source : Hydro-Québec