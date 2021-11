Les fonctionnaires fédéraux en immigration totalement débordés

Sous pression, les quelque 700 salariés de Service Canada n’arrivent plus à répondre à la demande pour les travailleurs étrangers temporaires dont ont cruellement besoin nos PME. Certaines entreprises risquent même de perdre des travailleurs déjà ici en raison des délais bureaucratiques.

Samedi, Le Journal écrivait que la firme RM Recrutement International avait environ 360 dossiers sans réponse ou en traitement auprès d’Ottawa, dont certaines demandes qui remontent jusqu’au printemps.

Les délais de traitement pour les demandes d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) causent aussi des maux de tête aux employés étrangers déjà au pays dont il est temps de renouveler le permis de travail.

Pour chaque renouvellement, il faut avoir une nouvelle EIMT et l’approbation du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, un processus obligatoire pour obtenir le feu vert d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Or, selon William Gobeil, avocat chez RM Immigration, cabinet juridique de RM Recrutement International, IRCC est aujourd’hui plus strict lors des demandes de renouvellement de permis lorsqu’on n’a pas en main l’EIMT.

Employés manquants

M. Gobeil traite présentement une dizaine de dossiers de personnes qui pourraient devoir arrêter de travailler. Il craint que ce nombre dépasse la marque des cent d’ici la fin novembre.

En temps normal, il mentionne que le délai de traitement pour un dossier est d’environ six mois. Là, on parlerait d’environ « neuf ou dix mois ».

« Au lieu de donner plus de ressources pour traiter plus de demandes, le gouvernement libéral fait le contraire et coupe dans les fonctionnaires », déplore Alexandre Boulerice, chef adjoint du Nouveau Parti démocratique.

« En 2018-2019, on parlait de 730 fonctionnaires. L’année d’après, 702, donc 28 coupures. Quand on regarde les prévisions, on s’attend à 628 employés seulement en 2023-2024 », note le porte-parole en matière de travail de la formation politique.

Pour Alexandre Boulerice, il est inconcevable que les demandes explosent, alors que le nombre de personnes fond comme neige au soleil.

En raison de la COVID-19, plusieurs entreprises ont peut-être mis sur pause, ces derniers mois, leurs demandes pour des travailleurs étrangers, ce qui pourrait expliquer en partie cet engouement.

La direction de Produits Matra, à Saint-Martin, est notamment inquiète pour ses travailleurs recrutés aux Philippines. Six personnes sont présentement dans un processus pour renouveler leur permis. Ils sont échus depuis juin.

« D’après moi, je dois fermer le chiffre de soir si je n’ai plus ces gens », prévient le directeur général des ressources humaines, Vincent Nadeau.

Saignée de main-d’œuvre

Pour nos agriculteurs, les délais bureaucratiques de Service Canada gèlent en ce moment pas moins de 900 EIMT, déplore l’Union des producteurs agricoles.

Hier, Emploi et Développement social Canada (EDSC), qui chapeaute Service Canada, s’est défendu en soulignant que 35 % des utilisateurs du portail du projet pilote EIMT avaient subi certains problèmes techniques après des mises à jour.

« Service Canada reçoit à l’heure actuelle un très grand nombre de demandes pour le Québec cette année, soit 40 % de plus que l’an dernier à la même date, en raison de la pénurie de main-d’œuvre au Québec », a ajouté l’organisme.

Pour renverser la vapeur, l’organisme a doublé ses ressources en agriculture. Le Journal a appris que les ministres Marie-Claude Bibeau et Carla Qualtrough ont rencontré vendredi dernier les intervenants pour régler la situation le plus rapidement possible.

- Avec la collaboration de Guillaume St-Pierre

Effectifs et dépenses pour le programme des travailleurs étrangers temporaires

2018-2019

730 employés (ETP)

55,3 millions $ de dépenses

2019-2020

702 employés (ETP)

64,5 millions $ de dépenses

2023-2024 (prévisions)

629 employés (ETP)

53,8 millions $

ETP : Équivalent temps plein

Source : gouvernement du Canada