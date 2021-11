Sainte-Marthe-sur-le-Lac: pas de piscine financée avec la taxe sur l’essence

Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac se verront peut-être refiler la facture d’un coûteux projet de centre aquatique, dont ils ne voulaient pas, car la Ville l’a approuvé, croyant à tort qu’elle pourrait utiliser l’argent de la taxe sur l’essence.

Une nouvelle tuile tombe sur la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, qui voit sa promesse électorale menacée.

Promis depuis 2013, ce projet de piscine connaît sans cesse des revirements depuis le printemps.

En avril dernier, la Ville annonçait aller de l’avant et prévoyait un premier coup de pelle en juin. Mais alors qu’elle s’attendait à payer 16 millions $ pour le bâtiment de quatre bassins, avec 6 millions $ provenant des gouvernements provincial et fédéral, les soumissions tournaient plutôt autour de 20 millions $.

Plus coûteux, il a été soumis aux citoyens dans un sondage en ligne, où 56 % l’ont rejeté. En juin dernier, la Ville y renonçait.

Puis, en août, elle a annoncé que grâce à une bonification du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), la Ville recevrait plus de 4,6 millions $ d’ici 2023 qu’elle investirait dans le centre aquatique. Le contrat a été donné à l’entrepreneur Tisseur inc.

Mais le mois suivant, la mairesse s’est adressée au conseil municipal. La Ville venait d’être informée que l’argent de la taxe sur l’essence ne pouvait pas servir à ce projet.

Le financement des deux paliers de gouvernement de 6 millions $, accordé depuis 2017, ne pouvait pas être jumelé à d’autres programmes de l’État.

Mairesse suspendue

Sonia Paulus

Mairesse

Sonia Paulus, qui purge actuellement une suspension de 15 jours pour s’être ingérée auprès de la Cour municipale, n’a pas répondu au Journal.

Par courriel, la Ville répond qu’elle s’affaire à « peaufiner le projet » et à trouver « de nouvelles sources de financement permettant de réduire davantage le coût pour les contribuables ».

Pendant ce temps, elle a même reçu une mise en demeure de l’entrepreneur. Par le biais de son avocat, Yannick Tisseur soutient n’avoir jamais « rien vu de tel » en 20 ans dans la construction. L’entreprise, qui a déjà payé des fournisseurs et sous-traitants en vue des travaux, évalue ses recours juridiques.

Pour les élections

« Au niveau de la gestion du dossier, on a déjà vu mieux », lance le conseiller municipal François Robillard. Ce dernier est aussi l’adversaire de Sonia Paulus à la course à la mairie.

« J’ai l’impression qu’on a accéléré les choses pour les élections et tourné les coins ronds », déplore-t-il, ajoutant que le centre aquatique sera le problème du prochain conseil municipal.

Avant même la première pelletée de terre sur le projet, les coûts ont déjà augmenté « à coup de millions » à cause des retards, poursuit-il.

– Avec Sarah-Maude Lefebvre

LE FIL DES ÉVÉNEMENTS

Février 2021

Sainte-Marthe-sur-le-Lac présente les esquisses d’un projet multi-générationnel de quatre bassins, dont le coût est estimé à 16 millions $. Six millions proviennent de Québec et d’Ottawa ; de l’argent promis depuis 2017.

Avril 2021

Sans opposition à l’emprunt de 16 millions $, la Ville va de l’avant et lance le processus d’appel d’offres. La construction doit alors débuter en juin 2021.

Juin 2021

Alors que toutes les soumissions reçues se chiffrent autour de 20 millions $, soit quatre millions $ de plus que l’estimait la Ville, Sainte-Marthe-sur-le-Lac soumet le projet aux résidents dans un sondage en ligne. Il est abandonné quand 56 % des répondants le jugent trop coûteux.

Août 2021

Le projet de centre aquatique renaît de ses cendres. La Ville plaide des revenus supplémentaires du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour le concrétiser. D’emblée, le règlement d’emprunt est approuvé et le contrat est donné.

Septembre 2021

Le 28 septembre, la mairesse, Sonia Paulus, tient une allocution devant le conseil expliquant avoir compris à tort que l’argent provenant des revenus de la taxe sur l’essence pourrait être utilisé pour le projet. Elle évoque alors une « divergence d’interprétation ».

Octobre 2021

La Ville confirme par courriel que le projet ira toujours de l’avant. Quant à la mairesse, Sonia Paulus, elle purge une suspension de 15 jours imposée par la Commission municipale du Québec (CMQ) pour s’être ingérée à la Cour municipale, cherchant à faire invalider une contravention. Cette suspension l’empêche de siéger comme mairesse, mais pas de faire campagne pour sa réélection ou de donner des entrevues, précise la CMQ.