Place à la nouvelle vague

À la barre du Premier Gala de l’ADISQ pour une troisième année, Pierre Lapointe a décidé de mettre de l’avant des artistes de la nouvelle génération qui ont eu moins d’occasions de rayonner durant la pandémie.

Certains artistes ont lancé un premier album en carrière et n’ont pas pu avoir une visibilité semblable à celle qu’ils auraient eue avant l’arrivée de la COVID. Pour mettre un peu de lumière sur eux, Pierre Lapointe a demandé à Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier de parrainer leurs « chouchous ».

Lapointe a choisi Ariane Roy et LUMIÈRE. Ariane Moffatt s’est tournée du côté de Robert Robert. Louis-Jean Cormier a choisi d’épauler Gab Bouchard. Tous monteront sur la scène ensemble pour faire le numéro d’ouverture du Premier Gala.

« Ça montre qu’on est vraiment une famille et que même si ça fait un bout de temps qu’on est là [Pierre, Ariane et Louis-Jean], on sait ce qui s’en vient », dit Pierre Lapointe.

Ce dernier a décidé de mettre les projecteurs sur Ariane Roy et LUMIÈRE, car il apprécie vraiment ces deux artistes.

« Ariane Roy est jeune et elle a déjà une solidité d’écriture, dit-il. C’est assez surprenant et étonnant. Je l’ai aussi vue chanter live et elle est vraiment une musicienne dans la pure tradition. »

« LUMIÈRE [Étienne Côté de son vrai nom], quand j’ai vu son premier clip, je suis un peu tombé sur le derrière, dit Pierre. Il a un super look. Il a sorti un genre d’album concept très bien écrit. Je l’ai aussi vu en show aux Francos. Il est plus que solide. »

Le plaisir de découvrir

De voir des jeunes artistes comme eux sortir des projets intéressants inspire Pierre Lapointe. « J’ai toujours eu cette espèce de plaisir à découvrir du nouveau monde et à travailler avec eux, dit celui qui a été l’un des coachs de La Voix durant trois saisons. Je trouve ça plutôt rassurant [de les voir]. Plus tout le monde fait des bons disques, mieux c’est pour l’ensemble des créateurs au Québec. »

Cette année est une année record de premières nominations à l’ADISQ. En effet, pas moins de 40 artistes ont reçu leur toute première mention à l’un ou l’autre des trois galas. « C’est en phase avec ce qui se passe en ce moment, dit Pierre Lapointe. Il y a énormément de gens qui commencent à se pointer le bout du nez. »

Encore une fois cette année, Pierre Lapointe a préenregistré une bonne partie du gala il y a quelques semaines déjà. « Mercredi [ce soir], je serai assis dans un bar avec la gang de production et je regarderai le spectacle qui va passer à la télé, dit-il. Je ne sais rien sur les gagnants. Je vais les découvrir en même temps que tout le monde. On a demandé à tous les artistes en nomination de faire des remerciements comme s’ils gagnaient. »

Même s’il se plaît dans ce rôle d’animateur, Pierre Lapointe ne se voit aucunement remplacer Louis-José Houde lorsque ce dernier quittera son poste du gala dominical. « Louis-José, je pense qu’il va être là pour encore un autre 15 ans ! [rires]. C’est parfait parce qu’il est vraiment très bon dans ce rôle-là. »