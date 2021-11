Projet Montréal veut embellir la Métropolitaine

Projet Montréal promet de profiter des travaux de réfection à venir sur l’autoroute Métropolitaine pour sécuriser et embellir cinq points névralgiques de l’artère, incluant les abords de la station Crémazie et le carrefour Papineau.

«Nous avons ici une occasion en or de repenser les abords et les dessous de l’autoroute 40 afin de bien intégrer cette mégastructure aux milieux de vie qu’elle traverse», a déclaré par communiqué la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, en rappelant que les travaux à venir devraient prolonger sa durée de vie de 25 ans.

Son parti souhaite ainsi revoir les abords de la station de métro Crémazie, ainsi qu’un peu plus loin le pôle où se retrouvent notamment les Collèges André-Grasset et Ahuntsic. Le carrefour Papineau et la Cité des arts du cirque sont également dans la mire du parti, tout comme l’intersection avec la 6e avenue.

Ces points de passage devraient bénéficier d’éclairage amélioré et des abords verdis. Le parti mentionne également vouloir utiliser les espaces sous l’autoroute pour y installer des aménagements sportifs, tel que des skateparks, terrains de sport et matériels d’entraînement.

«Nous voulons aussi dès maintenant réfléchir au projet de remplacement de l’autoroute afin de s’assurer que le projet du gouvernement du Québec répondra aux enjeux de mobilité du 21e siècle et aux attentes de la population», a également mentionné Mme Plante.

