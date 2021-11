Sweet Caroline

Après un divorce à l’amiable avec les Maple Leafs de Toronto, Frederik Andersen découvre les bénéfices d’évoluer derrière une formation étanche en Caroline. Résultat ? Il présente une fiche parfaite de 7-0-0, 0,956 et 1,29.

On a beau dire ce qu’on veut sur le seul gardien danois de l’histoire de la Ligue nationale, Andersen (2e au classement hebdomadaire) n’a jamais connu de saison perdante et son départ canon avec les

Hurricanes pourrait le propulser vers une première campagne de 40 victoires.

Sa fiche de 233 gains contre seulement 100 revers et 48 autres en prolongation n’est pas banale. Il faut lui donner le mérite qui lui revient ; n’oubliez pas que ce portier de 32 ans est aussi capable d’enfiler des campagnes de 60 matchs et plus. La saison dernière, il a toutefois été limité à 27 duels en raison de blessures.

Andersen a reçu sa part de critiques pour certaines performances en séries et il voulait se racheter au printemps dernier. Mais sa condition physique non optimale combinée au brio de Jack Campbell l’a relégué au banc et il n’a rien pu faire pour empêcher les Maple Leafs de tomber aux mains du Canadien en sept parties.

On ne saura jamais si Andersen aurait triomphé de Carey Price, mais il aura probablement la chance de prouver qu’il peut performer en séries ce printemps, cette fois avec les Canes.

Markström dans sa bulle

Malgré l’excellent départ d’Andersen, le gardien le plus impressionnant, jusqu’ici, est probablement Jacob Markström, des Flames de Calgary (1er). Sa fiche de 4-1-1, 0,957 et 1,33 parle d’elle-même. Si l’on oublie ces chiffres, on voit qu’il est dans une belle zone rien qu’en observant son comportement devant le filet.

Son jeu de position est impeccable, il est rarement débordé, il est bien centré, il suit bien la rondelle et il se bat comme un défoncé les rares fois où il est surpris hors position. Il inspire confiance et ce n’est pas pour rien que les Flames sont premiers de la division Pacifique.

Le vrai Fleury de retour

On sait que ça va mal lorsqu’un gardien de but dit : « Ha, ça fait du bien de ne pas donner quatre, cinq ou six buts ». C’était les paroles de Marc-André Fleury (35e), samedi, après une autre défaite de 1 à 0 des Blackhawks de Chicago contre les Blues de St. Louis, dans laquelle il a stoppé 36 tirs sur 37 dans un excellent duel contre Jordan Binnington (9e).

Les deux gardiens sont candidats au poste de numéro un pour le Canada aux Jeux olympiques de Pékin.

Pour la première fois de la saison, on a revu le vrai Marc-André Fleury. Malgré les surnombres qu’il a dû affronter, il a été phénoménal. Une chose est certaine : physiquement, il a l’air au sommet de sa forme et il est toujours aussi athlétique. Les Hawks ont toutes sortes de problèmes, mais la performance de Fleury est encourageante.

Son partenaire, Kevin Lankinen (33e), fut l’une des révélations de la saison dernière, mais il n’affiche pas la même confiance, ce qui est compréhensible compte tenu du rendement de l’équipe. Il a l’air petit dans son filet. Il est tantôt malchanceux, tantôt laissé à lui-même, mais il demeure combatif. L’exemple de Fleury va certainement l’aider.

L’adaptation de Vejmelka

Parlant de révélation, Karel Vejmelka (14e) s’adapte rapidement à l’Amérique du Nord et c’est une bonne nouvelle pour l’entraîneur québécois André Tourigny, une recrue.

Les Coyotes de l’Arizona n’ont toujours pas de victoire. Le gardien tchèque de 25 ans a profité de l’absence de Carter Hutton pour aligner trois solides performances la semaine dernière.

Et que dire du bon vieux Craig Anderson (5e) ? À 40 ans, il est solide comme le roc derrière l’équipe-surprise de l’année, les Sabres de Buffalo. Quel compétiteur !