Transformation de l'aluminium: Metra Aluminium s'installe à Alma

Metra Aluminium devient le nouvel opérateur du Centre de transfert en extrusion d'aluminium d'Alma au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Corporation d’innovation et de développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) a procédé à la signature d'un bail d'exploitation avec l'entreprise italienne, qui exploite déjà sept usines en Europe et en Amérique du Nord, dont une à Laval.

«Le projet, c'est de refaire démarrer l'usine d'extrusion. Le temps est propice. La demande pour les profilés d'extrusion est énorme, gigantesque dans le marché. Et la capacité manufacturière de l'usine à Laval était déjà comblée», a affirmé le directeur général de Métra Aluminium, Martin Gingras.

«C'est une entreprise qui a de l'envergure et qui a les reins solides», a indiqué le maire d'Alma, Marc Asselin.

Les activités de l'usine d'extrusion ont été suspendues dans les derniers mois à la suite de problèmes financiers de l'entreprise qui l'opérait, Pexal Tecalum.

«À partir du moment où il y a eu certaines difficultés, j'étais inquiet et je n'aimais pas que l'aventure disparaisse. Alors pour moi, c'est un plaisir renouvelé aujourd'hui», a ajouté M. Asselin.

Le redémarrage des installations devrait avoir lieu le 10 janvier. L'usine d'extrusion s'appellera dorénavant Metra Alma.

Les équipements, déjà en place, permettront de produire différentes pièces d'aluminium à partir des billettes provenant des usines de Rio Tinto.

«Ici les billettes, elles sont chauffées et elles sont moulées pour faire des profilés, donc des grandes pièces à travers un moule, une matrice. La presse pousse l'aluminium chauffé comme de la pâte à dent dans un tube et il prend la forme qu'on veut», explique le directeur général de la Corporation d’innovation et de développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL).

«Ces profilés-là sont inclus dans pratiquement tous les produits transformés, on parle entre autres de gazebos, les pièces de gazebos en aluminium, les semi-remorques, le transport, aussi au niveau architectural, des gardes, des cadres de fenêtre», ajoute-t-il.

Metra Alma est déjà en mode recrutement. Elle prévoit embaucher une quinzaine d'employés.

La CIDAL espère que l'arrivée de Metra permettra d'attirer des entreprises de troisième transformation de l'aluminium. Plusieurs terrains sont d'ailleurs disponibles dans le parc industriel.