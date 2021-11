Un ancien haut diplomate américain «en mission humanitaire» en Birmanie

Rangoun | Un ancien diplomate américain a débuté «une mission humanitaire» de plusieurs jours en Birmanie axée sur l'acheminement d'aide médicale dans le pays en plein chaos depuis le coup d'État contre Aung San Suu Kyi il y a neuf mois.

D'après le média local «Myanmar Now», Bill Richardson, ex-ambassadeur des États-Unis à l'ONU et ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, doit rencontrer au cours de son séjour le chef de la junte Min Aung Hlaing et plusieurs hauts responsables du régime militaire.

«Cette mission humanitaire (a pour but) de discuter de la livraison de vaccins contre la COVID-19, de matériel médical et d'autres besoins en matière de santé publique», a déclaré son organisation, le centre Richardson.

Il n'a pas précisé si Bill Richardson, qui fut un négociateur pour la libération d'otages américains dans le monde, va évoquer le cas du journaliste américain Danny Fenster, détenu depuis mai. Jugé pour incitation à la dissidence et association illégale, ce dernier risque six ans de prison s'il est reconnu coupable.

Sollicité par l'AFP, un porte-parole de la junte n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire.

La Birmanie a sombré dans le chaos depuis le putsch du 1er février qui a mis fin à une brève parenthèse démocratique de 10 ans.

Le pays manque d'oxygène, de tests, de vaccins et de nombreux soignants ont été arrêtés ou sont en fuite.

Le régime poursuit une répression sanglante contre ses opposants avec plus de 1200 civils tués et plus de 7000 en détention, selon une ONG locale, l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui rapporte des cas de tortures et d'exécutions extra-judiciaires.

La dernière visite de Bill Richardson en Birmanie remonte à 2018.

Il faisait partie d'un panel d'experts internationaux en mission dans le pays après les exactions présumées commises par les militaires birmans et des milices bouddhistes contre la minorité musulmane rohingya.

Richardson avait brusquement démissionné après ce voyage, critiquant Aung San Suu Kyi pour son "absence de leadership moral" dans cette crise.

La lauréate du prix Nobel de la paix 1991 a toujours refusé de condamner l'armée et le général Min Aung Hlaing, alors à sa tête, pour leur rôle dans ces persécutions qui ont conduit à l'exode de plus de 700 000 Rohingyas au Bangladesh.