Un plan d’action pour les 100 premiers jours de Projet Montréal

Agrandissement d’espaces verts, répondre à la crise du logement, équilibrer le budget : Projet Montréal a promis mardi de ne pas chômer dans les 100 premiers jours de son mandat, advenant la réélection du parti de Valérie Plante dimanche.

La future présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, a été mandatée pour que la nouvelle administration Plante soit active dès le premier jour de son nouveau mandat, en suivant dix actions phares.

Parmi elles, on retrouve notamment l’adoption d’un budget équilibré dans laquelle la hausse de la taxe foncière ne dépassera pas 2 %. Des avancées communautaires, en logement et pour les parcs sont aussi promises pour les premiers mois d’un second mandat de Mme Plante.

«Notre plan d’action pour les 100 premiers jours est axé sur les besoins des familles montréalaises et sur une relance économique verte et inclusive. Nous allons préserver le pouvoir d’achat de la classe moyenne tout en planifiant une ville plus verte, plus abordable et plus sécuritaire», a déclaré par communiqué la mairesse sortante de Montréal.

Les dix premières actions:

1. Adopter un budget équilibré qui limite l’augmentation de la taxe foncière à 2 % en 2022.

2. Répondre à la crise du logement.

3. Stimuler la relance du centre-ville en mobilisant les gens autour d’une nouvelle «stratégie centre-ville».

4. Planifier le premier corridor vert et l'élargissement de la protection du Golf d'Anjou pour en faire un bel espace vert dans l'Est.

5. Augmenter à 5 millions $ par an le financement des groupes communautaires qui œuvrent en prévention de la violence et en sécurité urbaine et embaucher 250 policiers d’ici la fin de 2022, dont 80 d’ici la fin janvier.

6. Agrandir le parc-nature des Sources et protéger les milieux naturels du Technoparc Montréal dans l’arrondissement Saint-Laurent.

7. Présenter le premier bilan de consultation sur le racisme et la discrimination systémiques et lancer le plan d’action de 2022.

8. Promouvoir le français sur le territoire montréalais.

9. Créer une brigade de propreté qui se déploiera rapidement aux quatre coins de la ville via le service téléphonique 311.

10. Désenclaver le secteur de l’ancien Hippodrome de Montréal et démarrer le processus de consultation du BAPE sur le prolongement de Cavendish pour créer un nouvel écoquartier.

