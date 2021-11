SAINTE-MARIE CARBONNEAU

Thérèse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Thérèse Carbonneau Sainte-Marie, le 31 octobre 2021 à Montréal, à l'âge vénérable de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Gérard Sainte-Marie.Elle laisse dans le deuil son fils unique Roger, sa belle-fille Hélène Chevalier, ses deux petites-filles Maude et Eve (Frédéric Vézina) ainsi que deux arrière-petits-fils, Victor et Vincent Vézina, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 novembre 2021 de 10 à 14 heures au Complexe Funéraire Urgel Bourgie St-François d'Assise, 6700 Beaubien E., Montréal.Les funérailles seront célébrées en la chapelle du complexe à 14 heures.Votre sympathie à la famille peut se témoigner par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier tout le personnel du 2B au CHSLD Marie-Victorin pour leur attention et leurs bons soins.