DESROCHERS Lauraine, s.n.j.n.



De Sainte-Thérèse, le 26 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée entourée des siens Mme Lauraine Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Francine) Michel et Nancy, ses 9 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, sa soeur Jano, ses frères Roland, Dominique (Johanne) et André (Nancy) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 novembre de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même samedi 6 novembre, à 17h en la chapelle du complexe.Prière de respecter les consignes de la santé publique en vigueur.