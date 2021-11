THERRIEN, Jacques



Au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière situé à Joliette, le 8 janvier 2021, est décédé à l'âge de 64 ans, M. Jacques Therrien, demeurant à Lavaltrie et autrefois à Pointe-aux-Trembles.Il laisse dans le deuil, ses enfants Sabrina Bouffard-Therrien, Samuel Bouffard-Therrien et Olivier Bouffard-Therrien, ses soeurs Christiane (Marc Thibault), Noëlla (Robert Fontaine), Pauline et Carole, son frère Michel (Anita Lepage), feu Daniel (Louise Provencher) et Éric Boulanger, ses tantes Thérèse et Madeleine Therrien et Annette Girard, ses neveux et nièces, ses collègues de Calib Tech ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 20 novembre 2021, de 13h à 17h au:LAVALTRIE, QC J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.infoCeux qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière peuvent le faire par un don à la Société canadienne du cancer.