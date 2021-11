BARTHELL, Marthe

(née Chartrand)



À LaSalle, le 25 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marthe Chartrand épouse de feu M. Roger Barthell et mère de feu Richard Barthell.Elle laisse dans le deuil ses filles Michelle, Suzanne (Guy) et Sylvie, son fils Jacques (Lise), ses petits-enfants Valérie, Mathieu, Marisol, Benoît, Stéphane et Pierluc; ses arrière-petits-enfants; ses soeurs Thérèse et Lucienne (Richard) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.La famille accueillera parents et amis le dimanche 7 novembre 2021 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 avenue Dollard à LaSalle, de 9h à 12h.Une cérémonie suivra dans la chapelle du complexe, pour y assister de façon virtuelle, en direct ou en différé, simplement cliquer sur l'icône orange Captation des Rituels dans l'avis de décès du site