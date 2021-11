LAROUCHE, Bernadette



Au Centre hospitalier de Lanaudière, le 7 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Bernadette Larouche.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères Jean-Louis, Candide, Raymonde, Lisette, Zoël, Réjean, Christiane, feu Céline, France, Pauline, Denise et leurs conjoints et conjointes, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.À l'église Ste-Catherine-Labouré, à Ville LaSalle, le samedi 20 novembre 2021 à 13h il y aura présentation des condoléances à la famille suivie à 14h de la cérémonie religieuse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal ou à la Fondation québécoise du cancer en la mémoire de Bernadette Larouche.