LAVIGNE, Antonio



À Saint-Eustache, le 27 octobre 2021, est décédé à l'âge de 97 ans M. Antonio Lavigne, époux de Mme Pierrette Campeau, domicilié à Saint-Placide.Maintenant auprès de sa fille Francine (feu Jean-Pierre Cantin), il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Campeau, ses enfants, Agathe (Jean Lauzon), André (Gynet Rhéaume), Alain (Johanne Godard), Céline (Alain Charette), Guylaine (Robert Bélanger), Réjean (Claudette Labelle), Raymond (Judy Darling) et Lise.Il quitte également ses petits-enfants, Stéphane, Jean-François, Mélanie, Tanya, Raphaël, Maryse, Valérie, Nicolas, Guillaum, Émilie, Julie, Mathieu, Jonathan, Michael, leurs conjoints et conjointes ainsi que ses douze arrière-petits-enfants.Il était le frère de feu Adrienne (feu Patrick Sauvé), feu Blanche (feu Edouard Lefebvre), feu Philippe (feu Marcelle Proulx), feu Marcelle (feu Philippe Giroux), feu Sylvio (Pauline Campeau), feu soeur Jacqueline et feu Jean-Paul (feu Pauline Lalande).Les funérailles seront célébrées le samedi 6 novembre 2021 à 12h30 en l'église de Saint-Placide. La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 novembre 2021 de 14h00 à 17h00, en soirée de 19h00 à 22h00 et samedi de 10h à midi à la :