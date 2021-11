PIN, Serge



À Châteauguay, le 29 octobre 2021, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédé M. Serge Pin de St-Constant, époux de Mme Ginette Lafrance.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dominic (Josée Desautels) et Caroline (Benoit Godbout), ses petits-enfants Mégan, Marylou, Xavier et Olivier, sa soeur Ghislaine (André Paradis), ses beaux-frères et belles-soeurs Estella, Siméon, Gérard, Clément, Lyne, Richard, son grand ami Luc, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :SAINT-CONSTANT450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le dimanche 14 novembre de 14h30 à 17h.