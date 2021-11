RIVEST HÉNAULT, Suzel



De Terrebonne, anciennement de Repentigny et de L'Assomption, le 24 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Suzel Rivest Hénault, épouse de feu Fernand Hénault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-Yves (France Ritchot), Normand (Nicole Masse), Michel, André (Mireille Dupuis), Daniel et Louise (Pierre Hudon), ses huit petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 20 novembre 2021 de 9h à 12h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 12h en la chapelle.