SANCHE, Monique

Un an après son décès, nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer la vie de Monique et lui rendre hommage.Monique a rejoint ses parents, Émile et Denise (Lefebvre) ainsi que son frère Yves. Elle a laissé dans le deuil ses soeurs, Louise (Claude Mongeau) et Danielle (Jean-Pierre Goulet), ses frères, Robert (Diane Vincent), Gilles (Myriam Dansereau) et Claude (Jeanne Van Geenhoven), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera samedi, le 6 novembre à l'église Ste-Madeleine d'Outremont au 750 av. Outremont, dès 12h. Un mini-concert du Choeur de l'Art Neuf débutera à 13h45 et les funérailles suivront à 14h.Le port du masque, la distanciation et le passeport vaccinal sont demandés. Merci de votre compréhension.Cérémonie disponible en webdiffusion sur You Tube - Église Sainte-Madeleine d'Outremont.Vos marques de soutien peuvent s'exprimer par un don à la chorale Le choeur de l'Art Neuf, la deuxième famille de Monique.