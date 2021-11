MENDES, Maria



À la résidence Pierre Joseph Triest, le 21 octobre 2021, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée Madame Maria Mendes, épouse de feu Monsieur Antoinio Agostinho Dos Reis.Sans jamais oublier ses origines, elle avait émigré au Québec, il y a 54 ans.Outre sa famille portugaise, elle laisse dans le deuil son proche aidant des trente dernières années Gilles Bougie et ami(e)s.Gilles vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 10 novembre 2021 de 10h à 11h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 11h au salon du complexe. L'inhumation suivra au Cimetière Repos Saint-François d'Assise.Merci à tout le personnel de la résidence Pierre Joseph Triest et plus particulièrement à l'équipe du premier étage de l'unité 1 Est, pour leur affection et les soins prodigués au cours des dernières années.