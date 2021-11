ST-AUBIN, Roméo



De Saint-Rémi, le 25 octobre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roméo St-Aubin, époux de Mme Louisette Parent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Pierre Barrette), ses petits-enfants Éric (Maud-Julie), William (Emmanuelle), Krystelle et Vanessa, ses arrière-petits-enfants Mélika, Manik, Alek, Eva, Arthur, Alicia, Heidi et Abby, sa soeur Gabrielle, son beau-frère Bertrand, sa belle-soeur Nicole, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :La famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi, le samedi 13 novembre dès 13h, suivi des funérailles à 14h.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons services et les bons soins prodigués.En sa mémoire, des dons à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.