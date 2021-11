Van den Dool, Mia



À Montréal, le 15 octobre2021, est décédée Mia Van den Dool, conjointe d'Alexandre Messier, fille de Ginette Ménard et de feu Jan Van den Dool.Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Jan (Geneviève), sa tante Lyne (Richard), ses oncles Denis (Dominique) et Claude (Chantal), ses cousins par alliance ainsi que sa belle-famille et de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 7 novembre 2021 au :3553 boul. St-Laurent, Montréalentre 11h et 15h pour les condoléances et une célébration de vie aura lieu à 15h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs, des dons à Suicide Action Montréal seraient appréciés.Le port du masque et la distanciation seront de mise dans le cadre de la pandémie COVID.COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITESAINT-LAMBERTwww.dignitequebec.com