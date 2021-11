DESROCHES, Raymond



À Saint-Jérôme, le 28 octobre 2021, à l'âge de 79 ans est décédé monsieur Raymond Desroches, originaire de Sainte-Scholastique.Il laisse dans le deuil son amour des 61 dernières années, madame Andrée Cyr, ses trois filles adorées Guylaine (Sylvain Hamel), Annie (Patrice Gagnon) et Pascale (Marc Boivin), ses petits-enfants Audrey-Anne, Jonathan, Frédéric, Gabriel, Floria-Lou, Maya et Timothé. Il était le frère de Maurice, Pierre, feu Jean-Paul, Rita, Georgette, Francine, Diane et Fleurent, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis garderont un excellent souvenir de lui.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 novembre de 13h à 17h au salon de la :Une célébration "hommage" se déroulera au salon même à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Aloïs Alzheimer, organisme communautaire autonome, 651, 5e Rue, Saint-Jérôme (Qc), J7Z 2W8, 450-660-6225 ou à info@maisonalois.org ou maisonalois.orgVotre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé publique du Québec.