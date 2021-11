RÉGIMBALD, Paul André



À son domicile de Piedmont, le 27 octobre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Paul-André Régimbald.Il laisse dans le deuil ses enfants Maxime et Gabrielle Régimbald, David Côté et Maude Brousseau, sa conjointe Manon Bouchard, son frère Jean-Luc Régimbald, ses soeurs Hélène et Lucie Régimbald et leurs conjoints, ainsi que plusieurs amis proches.Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à son domicile le dimanche 7 novembre 2021 entre 14h et 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie & lymphome du Canada en son honneur.