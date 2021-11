DUMONT, André



23 février 1942 - 24 octobre 2021À Sainte-Agathe-des-Monts, le 24 octobre 2021 à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Dumont, époux de Mme Diane Tanguay.Il laisse dans le deuil son épouse Diane, ses enfants James, Kathy, Patrick, Ken et Jennifer, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Coline et son frère Roland, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il fut précédé de son frère Jean-Luc.La famille vous accueillera auxSTE-AGATHE-DES-MONTS819-326-3322le samedi 13 novembre 2021 de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu en privé.En mémoire d'André, un don peut être fait à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Philippe-Lapointe pour les soins prodigués.