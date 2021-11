DOYON, Michelle



À Beaupré, le 28 octobre 2021, à l'âge de 71 ans est décédée Mme Michelle Doyon, épouse de feu de M. Jean Beaudoin.Elle laisse dans le deuil sa mère, Jeannine Pouliot, sa soeur Marthe Doyon, ses frères Jean-Marc (Annie Paquet) et Maurice Doyon (Lise Germain). Elle laisse aussi dans le deuil Chantal Bourbeau, Véronique Venne et Diane Venne, également ses autres neveux et nièces, Xavier, Mathis et Thomas, Philippe, Germain et Mélyna, Karine et Alex, Sylvain, Anick et Steven, Claudia, Robert et Pierre. Et elle laisse enfin dans le deuil ses belles-soeurs Roseline L'Espérance (Bruno), Jeannine Beaudoin et son beau-frère Michel Beaudoin (Priscille).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le vendredi 5 novembre 2021 de 9h à 10h30, suivi d'une célébration en la chapelle, qui sera webdiffusée, et enfin de l'inhumation au côté de son mari.Les personnes souhaitant faire un don à sa mémoire, peuvent le faire à la Société Alzheimer de Québec.