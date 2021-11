PRONOVOST, Gisèle F.



À Saint-Vincent-de-Paul (Laval), le 25 octobre 2021, à l'âge de, dans sa belle maison blanche du quartier Bord-de-l'Eau, dans laquelle elle vivait depuis l'âge de huit ans, est décédée Gisèle F. Pronovost. Fille aînée de Chevalier Francoeur et Marie-Jeanne Mayer, elle était l'épouse de feu Louis Pronovost, qu'elle connut à seize ans et aima pour la vie. Elle était la mère de feu Lise (feu Roland Bernard), et la soeur de feu Gustave (feu Gisèle Gagnon) et feu Madeleine (Dr Georges Desrosiers).Elle laisse dans le deuil ses enfants : André, Alain et Jean-François (Pierina Saia) ; ses petites-filles : Virginie et Juliette ; ainsi que sa belle-petite-fille : Marie-Josée Bernard (Philippe Labelle).Son départ brise le coeur d'autres parents et de nombreux amis.Le vendredi 5 novembre, de 18 h à 21 h, la famille accueillera parents et amis au salon A du complexe :La messe funéraire aura lieu le samedi 6 novembre, à 10 h, en l'église paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul, à Laval.