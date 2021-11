LAFOND-BLANCHET, France



À son domicile, le 24 octobre 2021, est décédée paisiblement à l'âge de 66 ans, France Lafond, épouse de Gabriel Blanchet, demeurant à Joliette. Elle était la fille de Muguette Mandeville et de feu Gérald Lafond.Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants : Annie (Alex Laverdure), Jean-François (Marie-Lise Jetté) et David (Cindy Latendresse); ses petits-enfants : Émy-Rose, Raphaël, Kaïla, Nolan, Annabelle et Emma; son frère Mario (Jocelyne St-Jean) et sa soeur Nicole (Raymond Legros); ses beaux-frères et belles-soeurs; neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille de Mme Lafond vous accueillera le vendredi 5 novembre de 19h à 22h ainsi que samedi 6 novembre de 10h à 13h au :Les funérailles seront célébrées à la Cathédrale de Joliette, samedi le 6 novembre à 14h. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.