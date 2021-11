LABONTÉ, Roland



De Chambly, le 1er novembre 2021, à l'âge de 82 ans et 11 mois est décédé M. Roland Labonté, époux de Mme Marie-Paule Gravel.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles, Muriel (Luc Gagné) et Sylvie (Claude Nadeau), ses petits-enfants Pascal (Élodie), Mylène (Mathieu), Jérémie et Nathaniel, ses arrière-petites-filles, Rosalie et Zoé, son frère Jacques (Jacynthe Brosseau) et leur fils Frédéric, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que d'autres parents et amis.Il sera exposé au salon :le samedi 6 novembre 2021, de 13h à 17h suivi de la liturgie de la Parole à 17h.La famille désire remercier le personnel du 7ème nord de l'hôpital du Haut-Richelieu pour les bons soins prodigués.En remplacement de fleurs, un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu/Rouville serait apprécié.