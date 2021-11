CHABOT née BÉLANGER

Armande



À Sainte-Thérèse, le 22 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement Mme Armande Bélanger, épouse de feu M. Lucien Chabot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Viateur (Line), Lucie (Jean), Martine (Pierre), Réal (Estelle), Denis (Anne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 13 novembre de 12h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même samedi 13 novembre, à 16h en la chapelle du complexe.Prière de respecter les mesures prescrites par la Santé publique.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.