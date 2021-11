COP26: le Québec se paie une pub dans un grand quotidien écossais

Le gouvernement québécois a cherché à attirer l’attention des investisseurs présents à la COP26 en s’offrant une pleine page de publicité dans un grand quotidien écossais.

• À lire aussi: 5 milliards $ pour électrifier la moitié des autobus urbains du Québec d'ici 2030

• À lire aussi: Malgré le refus au Maine, Québec ira de l’avant avec sa ligne d'Hydro-Québec vers le Massachusetts

« Avec son énergie verte abondante, son écosystème innovant et son savoir-faire, le Québec est le meilleur endroit pour investir dans l’économie verte », fait notamment valoir la page de publicité publiée mercredi matin dans le quotidien The Herald.

Le message publicitaire affirme également que « Le Québec est à l’avant-plan de l’économie verte et a l’intention d’y rester ».

Un code QR permet ensuite d’accéder à une brochure en ligne qui présente le Québec comme « incontournable » dans la lutte aux changements climatiques.

Le bureau du premier ministre affirme que l’initiative coûtera un peu moins de 12 000$ CAN pour la page publiée mercredi, ainsi qu’un demi-page à paraître plus tard et des bandeaux publicitaires.

François Legault est à Glasgow, en Écosse, jusqu’à vendredi, afin de participer à une série de rencontres en marge de la COP26. Le premier ministre entend y vanter les énergies et technologies vertes que le Québec peut offrir.

À VOIR AUSSI