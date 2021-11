De grands athlètes québécois intronisés

Lors du 30e Gala du Panthéon des sports du Québec, sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, on a procédé à l’intronisation de Lucian Bute, boxe, de Guy Carbonneau, hockey, d’Alex Harvey, ski de fond, de Caroline Ouellette, hockey, de Marie-Hélène Prémont, vélo de montagne, et des bâtisseurs Tom Quinn, multisports et Sonia Denoncourt, soccer.

Photos Ben Pelosse

La ministre Isabelle Charest, membre du Panthéon des sports, est entourée de Jacques Baril, président du Panthéon, et de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et président d’honneur du gala.

Lucian Bute et son épouse Elena sont en compagnie de leurs enfants, Ema et Éric.

Les nouveaux intronisés Sonia Denoncourt, Guy Carbonneau et Caroline Ouellette sont en compagnie de Jean Bédard, de Sportscene.

France Margaret Bélanger, du Groupe CH, et la ministre Isabelle Charest sont en compagnie de Réjean Houle.

L’ancien joueur du Canadien Yvon Lambert est en compagnie de Michel Labrecque, PDG du Parc olympique.

Vincent Damphousse et MarioTremblay tenaient à féliciter leur ancien coéquipier, Guy Carbonneau.

Les dynamiques animatrices de la soirée, Laurence Vincent-Lapointe, médaillée olympique, et Aurélie Rivard, médaillée paralympique, sont en compagnie de Charlotte Rivard.

Lors du gala, on a souligné le 50e anniversaire des Jeux du Québec. Julie Gosselin, de Sports Québec, est entourée du nouvel intronisé Alex Harvey, de François Dumontier et de Mario Cecchini.

Pierre Plouffe, membre du Panthéon des sports, est entouré du nouvel intronisé Tom Quinn, de Jean Cloutier, du barbier Menick, de Pierre Bouchard, ancien défenseur du Canadien, et de Daniel Desjardins.