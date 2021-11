Des anti-vaccins manifestent en Ukraine

KIEV, Ukraine | Plus d’un millier d’Ukrainiens ont manifesté mercredi dans le centre de Kiev contre la vaccination contre la COVID-19 et des restrictions pour les non-vaccinés, alors que le pays est frappé de plein fouet par une nouvelle vague de cette maladie.

Les protestataires se sont rassemblés devant le Parlement avant de bloquer brièvement la circulation dans le quartier gouvernemental.

Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles il était écrit notamment : « Non à la vaccination, non à l’implantation de puces » et « Non aux expériences médicales, protégeons nos enfants ».

« Je ne veux pas me faire vacciner avec un vaccin développé en toute urgence, il ne m’inspire aucune confiance », a déclaré à l’AFP une manifestante, Natalia Goloubtsova, une retraitée de 62 ans.

Une autre protestataire, Olena Makovyk, 50 ans, a dénoncé la vaccination comme une « expérience médicale ». « Nous ne sommes pas des drogués pour nous injecter n’importe quoi tous les six mois ! » a-t-elle poursuivi.

L’Ukraine, un des pays les plus pauvres de l’Europe qui compte quelque 40 millions habitants et où des sentiments anti-vaccinaux sont très répandus, est confrontée depuis des semaines à une progression fulgurante de l’épidémie, portée par le variant Delta du virus, plus contagieux.

Avec 720 décès mercredi, l’Ukraine figurait parmi les trois pays du monde ayant enregistré le plus de morts dans leurs derniers bilans quotidiens, derrière les États-Unis et la Russie. Le pays a aussi comptabilisé près de 23 400 cas en 24 heures le même jour, après un pic à près de 27 000 la semaine dernière.

Pour enrayer cette flambée, les autorités ne cessent d’appeler les Ukrainiens à se faire immuniser avec l’un des trois vaccins disponibles : Pfizer/BioNTech, AstraZeneca et le chinois Coronavac.

Mais à ce jour, moins de 20 % de la population est totalement immunisée et selon un sondage publié mardi, seulement 54 % des Ukrainiens sont favorables à la vaccination.

L’immunisation s’est cependant accélérée en octobre sous la pression des autorités qui ont mis en place des restrictions pour les non-vaccinés, comme l’obligation de montrer un passeport sanitaire pour accéder à certains lieux publics.

