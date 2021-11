Des briseurs de grève au Marriott Château Champlain

Le Marriott Château Champlain aurait embauché huit personnes pour faire le travail d’employés syndiqués, alors que ces derniers exerçaient des journées de grève, en septembre et en octobre, selon un rapport d'inspection du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Dans un communiqué publié mercredi, le syndicat CSN du Marriott Château Champlain, qui considère qu’il s’agit de briseurs de grève, dit être en train d’évaluer «les options légales à [sa] disposition afin d'empêcher l'hôtel d'avoir recours de nouveau à ces personnes si d'autres journées de grève doivent être exercées».

«C'est bien certain que lorsqu'on exerce la grève, il y a des conséquences pour les hôteliers. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. On préférerait ne pas avoir à l'exercer pour négocier des ententes satisfaisantes parce que c'est ça notre objectif», a déclaré le trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN), Michel Valiquette.

Les employés du Marriott Château Champlain sont sans convention collective depuis plus d'un an. Les questions liées aux salaires et à l’assurance collective font notamment partie des éléments sur lesquels les deux parties ne s’entendent pas.

Rappelons que le Code du travail du Québec interdit à un employeur d'avoir recours à des briseurs de grève pour maintenir un certain équilibre dans le rapport de force et éviter l'allongement inutile des conflits de travail.