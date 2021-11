NICODEMO, Fernando



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Fernando Nicodemo le 27 octobre 2021, entouré de sa famille aimante, à l'âge de 72 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis plus de 52 ans, Louise St-Amand, ses enfants Tina (Dale Braun), Anthony (Mai Miyake) et Marco, ses petits-enfants Jacob, Erica, Sophie et Layla, ses frères et sa soeur Lina Cacchione, Nicky, Dominique et Carmine, ainsi que de nombreux neveux et nièces et d'autres parents et amis au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Angleterre et au Japon.Fernando a travaillé comme conseiller en publicité du Journal de Montréal, où il s'est fait le champion de ses collègues en tant que Président de l'Association des conseillers en publicité. Il a mené avec succès de nombreuses négociations contractuelles au fil des ans, garantissant un résultat juste et équitable pour toutes les parties concernées. L'impact de son travail continue de profiter à d'autres conseillers jusqu'à ce jour. Ses pairs gardent de lui le souvenir d'un homme honnête, dévoué, travailleur, toujours disponible pour ceux qui en avaient besoin et très respectueux de tous les employés du journal.Il aimait voyager, jouer au golf, apprendre, participer à des débats animés et réunir famille et amis pour partager de bons repas et des rires. Ce qui le passionnait le plus, c'était de passer du temps dans la nature. À sa retraite, il a donné de son temps à de nombreux événements et causes à Val Morin, comme le Festival de la pêche blanche, les compétitions de cyclisme et de ski de fond, le théâtre de Val Morin, la halte alimentaire, etc. Ses amis de la région le connaissent affectueusement comme l'un des Gator Boys. Ce sont là de petits aperçus de ce qu'il aimait dans ce monde. On se souviendra de lui comme une personne loyale, créative, généreuse et aimante. Les merveilleuses relations qu'il a entretenues au cours de sa vie ont reflété la personne authentique et aimable qu'il était. Il nous manquera énormément.Nous tenons à remercier tous ses médecins et le personnel médical de Ste-Agathe et de St-Jérôme, en particulier le Dr Alexandre Chouinard et Sonia, Jeannie, Mike et toute l'équipe de soins infirmiers et de soutien du CLSC de Ste-Agathe pour leur empathie, leur compassion et leurs soins constants pendant sa lutte contre le cancer.Nous encourageons les dons à la Société canadienne du cancer ou à un organisme de bienfaisance de votre choix à la mémoire de Fernando.La famille recevra les condoléances le jeudi 4 novembre 2021, de 13h à 16h ainsi que le vendredi 5 novembre, de 9h à 11h et de 13h à 15h, au salon de la :Une liturgie de la Parole aura lieu ce même vendredi à 15h. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via :