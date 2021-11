ALIX, Huberte



À Laval, le 26 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Huberte Alix, épouse de feu M. Pascal Evangelista.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Mario (Joseph), Dino, Lyne (Mezyan) et Pascal, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 11 novembre 2021 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel de la Maison des Soins Palliatifs de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.