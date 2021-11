BENOIT, André



À Laval, le jeudi 14 octobre 2021 est décédé, à l'âge de 75 ans, André Benoit, époux de Diane Bélanger.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claire et Philippe; ses frères feu Michel (Grace St-Amand), Gilles, Jean (Lorraine Javet) et François (Noëlla Hamel); ses soeurs Marie-France (Louis Letendre) et Geneviève (Daniel Beaulieu); ses belles-soeurs Lucie (René Pinsonneault), Gisèle (Jean-Guy Labonté); de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 13 novembre 2021 de 10h à 12h30. Une liturgie de la Parole suivra dans la chapelle du complexe.