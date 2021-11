Est-ce qu’on a déjà oublié nos ainés?

Une petite question et une non-réponse.

Malheureusement, la preuve est faite. Le Dr Réjean Hébert a bien eu raison de déclarer que le Québec souffre d’âgisme systémique.

Après tous les déchirements autour du racisme systémique, on aurait cru que l’expression allait interpeller, susciter un débat. Mais non.

Dans un long point de presse de près d’une heure, l’actuel ministre de la Santé n’a pas cru bon de poursuivre la réflexion sur le traitement des personnes âgées dans les lendemains de l’horreur de la première vague dans les CHSLD.

Voyez-vous, son gouvernement a redressé la situation. Surtout, Christian Dubé ne veut pas se lancer dans une guerre sémantique.

Si seulement c’était si simple.

Loin des yeux...

La réalité, c’est qu’on n’en parle à peu près plus de nos personnes âgées en perte d’autonomie.

On leur a embauché 10 000 préposés aux bénéficiaires pour les laver, les nourrir, les hydrater.

On leur promet des Maisons des aînés, où nous pourrons les laisser l’esprit tranquille. Ce sera plus joli, plus éclairé. Ils seront moins entassés. Il y aura même un jardin où les préposés pourront les sortir prendre l’air.

Depuis lundi, experts, gériatres, témoins défilent dans le cadre de l’enquête du coroner sur l’hécatombe dans les CHSLD, pour raconter ces semaines d’horreur du printemps 2020 où le triste spectacle de notre trop longue négligence nous a terrifiés.

Malheureusement, on a déjà l’impression que l’appétit pour un retour à la vie normale post-pandémie a repris ses droits sur les résolutions du printemps 2020.

Plus facile de rêver à la vaccination des enfants que de se demander comment refaire une place dans nos vies à des personnes âgées diminuées physiquement et mentalement.

Plus attrayant de commencer à planifier les fêtes de Noël que de réfléchir au temps que nous consacrons à ces personnes que nous avons aimées, mais dont la maladie nous rend si mal à l’aise.

Si proches de la mort...

La Commission sur les soins de fin de vie a déposé son rapport annuel à l’Assemblée nationale, la semaine dernière.

Elle rapporte que dans quelques cas, les médecins ont constaté que le sentiment de solitude et d’abandon de certains patients, emmurés dans leur résidence, a contribué à leur désir d’obtenir l’aide médicale à mourir.

Alors qu’il n’est plus nécessaire d’être en fin de vie pour se prévaloir de ce droit, combien de personnes âgées malades vont demander de renoncer à la vie parce qu’elles en ont assez ? Combien de ces personnes âgées se retrouvent dans ce cul-de-sac psychique parce qu’elles sont seules, qu’elles se sentent inutiles ?

Il serait peut-être le temps d’y réfléchir.

Les personnes âgées ne sont pas seulement des électeurs à courtiser, des aînés à soigner.

Après s’être indignés du traitement qu’on leur a réservé, il faudrait penser à une solution pour les redécouvrir.