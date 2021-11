VANIER, Réjeanne



À Montréal, le 29 octobre 2021, à l'âge de 93 ans est décédée sereine et en paix, Mme Réjeanne Vanier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain, François (Nathalie), Joanne (Pierre) et Martine, ses petits-enfants : Carine (Frédéric), Gabriel, Stéfanie et Benoît, ses arrière-petits-enfants : Vincent, Florence, Jade, Cassandre et Alexis ainsi que ses neveux, nièces et amis.Une mise en terre sera célébrée en toute intimité au cimetière de St-Léonard.