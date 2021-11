VALLLIÈRES COURCHESNE



EstelleSereinement et paisiblement entourée des siens est décédée le 27 octobre 2021 Estelle Courchesne Vallières, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lysane O'Sullivan (Yves), Christine, Claude (Julie), ses petits-enfants Edith (Jonathan), Josée (Martin), Mireille et Evelyne ainsi que ses arrière-petits-enfants : Vincent, Anne-Cloé, Marc-Antoine et David, une arrière-arrière-petite-fille Eléna, ainsi que plusieurs parents et amis.Ayant fait don de son corps et selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire Québec.La famille aimerait remercier le personnel de l'hôpital Saint-Eustache pour les soins humains et chaleureux qui lui ont été prodigués.