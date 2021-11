Grand Prix de Mexico City: à Max Verstappen de saisir sa chance

La tournée des Amériques se poursuit pour le cirque de la Formule 1 après l’escale des États-Unis remportée par Max Verstappen il y a deux semaines.

Comme à Austin, la F1 renoue avec une destination, Mexico City, qui avait été rayée du calendrier en raison de la pandémie l’année dernière.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez, nommé à la mémoire des frères Pedro et Ricardo Rodriguez, tous deux morts tragiquement en piste, devrait favoriser les Red Bull de Verstappen et de son coéquipier Sergio Pérez qui, de son côté, pourra compter sur l’appui de son public.

Les moteurs étant moins efficaces en raison de l’air moins dense, l’écurie Mercedes paraît désavantagée par rapport à sa grande rivale autrichienne dont le motoriste est Honda. Le circuit est en effet situé à 2285 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui incite les équipes à adopter des configurations à fort appui aérodynamique.

À ce jeu, Verstappen doit donc saisir sa chance de creuser l’écart au championnat. Le Néerlandais s’est forgé une avance de 12 points devant Lewis Hamilton en tête du classement cumulatif.

Trois vainqueurs

Proposant un enchaînement de virages lents et rapides, le tracé se démarque aussi par sa section aménagée dans un stade habituellement rempli au maximum de sa capacité.

Après une absence d’un peu plus de 20 ans, le Mexique a repris sa place au Championnat du monde en 2015. Depuis son retour, seulement trois pilotes ont remporté l’épreuve soit Nico Rosberg, aujourd’hui retraité, Hamilton et Verstappen qui s’y sont imposés à deux reprises.

Il faut donc s’attendre à une autre chaude lutte entre les deux seuls pilotes engagés dans la course au titre en 2021.

À surveiller

Un 3e rang convoité : Seulement 3,5 points séparent les écuries McLaren et Ferrari qui se disputent une troisième place très convoitée au Championnat des constructeurs.

L’an dernier, l’équipe britannique avait doublé Racing Point (ex-Aston Martin) lors de la toute dernière étape de la saison à Abou Dhabi pour lui ravir une troisième position qui représente des millions de dollars de plus dans les coffres.

La confiance règne : À l’instar de Red Bull, Ferrari débarque au Mexique avec enthousiasme. « La puissance est un aspect moins sensible sur ce tracé, ce qui devrait nous permettre de se rapprocher des deux équipes de pointe », de prétendre Mattia Binotto, patron de la Scuderia. Ses deux pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz, occupent les sixième et septième rangs, mais seulement 5,5 points les séparent.

Programme triple : Le Grand Prix de Mexico City est la première étape d’une série de trois courses en trois semaines. La F1 se déplacera par la suite au Brésil (14 novembre) et au Qatar (21 novembre).

Grand Prix de Mexico City

18e étape du Championnat du monde de F1

4,3 km

17 virages

71 | Nombre de tours

305,4 km | Distance totale

Date : 7 novembre 2021

Circuit : Mexico City

Premier Grand Prix : 1963

Horaire



Heure de Mexico City Heure du Québec Essais libres 1 Vendredi 11 h 30 à midi 30 Vendredi 13 h 30 à 14 h 30 Essais libres 2 Vendredi 15 h à 16 h Vendredi 17 h à 18 h Essais libres 3 Samedi 11 h à midi Samedi 13 h à 14 h Qualifications Samedi 14 h à 15 h Samedi 16 h à 17 h Course Dimanche 13 h Dimanche 14 h

Décalage de 2 heures avec le Québec jusqu’à samedi.

On recule d’une heure au Québec dans la nuit de samedi à dimanche.

Récents vainqueurs

2018 | Max Verstappen | Red Bull

2017 | Max Verstappen | Red Bull

2016 | Lewis Hamilton | Mercedes

Classement 2021

1. Max Verstappen 287,5 pts 2. Lewis Hamilton 275,5 3. Valtteri Bottas 185 4. Sergio Pérez 150 5. Lando Norris 149 6. Charles Leclerc 128 7. Carlos Sainz 122,5 8. Daniel Ricciardo 105 9. Pierre Gasly 74 10. Fernando Alonso 58 13. Lance Stroll 26 16. Nicholas Latifi 7

Podium en 2019 (pas de GP en 2020)

1. Lewis Hamilton Mercedes 71 tours en 1 h 36 min, 9,1 s 2. Sebastian Vettel Ferrari à 1,8 s 3. Valtteri Bottas Mercedes à 3,6 s

Position de tête : Charles Leclerc (Ferrari) en 1 min 15 s,024 s

Meilleur tour en course : Charles Leclerc (Ferrari) en 1 min 19 s,232 s (au 53e tour)

Meilleur résultat par pilote à Mexico City

Lewis Hamilton 1er en 2016 et 2019 Max Verstappen 1er en 2017 et 2018 Sebastian Vettel 2e en 2018 et 2019 Valtteri Bottas 2e en 2017 Kimi Räikkönen 3e en 2017 et 2018 Daniel Ricciardo 3e en 2016 Charles Leclerc 4e en 2019 Esteban Ocon 5e en 2017 Lance Stroll 6e en 2017 Sergio Pérez 7e en 2017 et 2019 Pierre Gasly 9e en 2019 Fernando Alonso 10e en 2017 Carlos Sainz 13e en 2015 et 2019 Antonio Giovinazzi 14e en 2019 George Russell 16e en 2019 Lando Norris Abandon en 2019 Nicholas Latifi Aucun départ Mick Schumacher Aucun départ Nikita Mazepin Aucun départ Yuki Tsunoda Aucun départ

Recherche : Louis Butcher