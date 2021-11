La fin pour Odell Beckham fils chez les Browns?

Le receveur de passes Odell Beckham fils n’était pas présent à l’entraînement des Browns de Cleveland mercredi, et ce, à la demande de l’équipe.

«Je vous dirai simplement qu’il a été excusé aujourd’hui et que nous verrons ensuite où cela va nous mener», a indiqué l’entraîneur-chef Kevin Stefanski, lors de sa conférence de presse suivant la séance du jour.

Selon le réseau ESPN, les Browns et les Saints de La Nouvelle-Orléans étaient en pourparlers concernant une transaction impliquant Beckham fils. Il semblerait toutefois que les deux clubs n’ont pas été en mesure de s’entendre avant la date limite des échanges dans la NFL fixée à mardi, 16 h.

Également, l’agent du footballeur discuterait avec le directeur général Andrew Berry afin de déterminer la suite entre les deux camps. Cela laisse présager que la formation de la NFL pourrait libérer celui qui a amorcé sa carrière avec les Giants de New York.

Le père de l’athlète de 28 ans l’a placé dans l’embarras cette semaine sur ses réseaux sociaux. Le paternel a publié des vidéos où il met en évidence des situations où le quart-arrière Baker Mayfield n’a pas envoyé le ballon en direction de son fils. Il a aussi déclaré que le pivot des Browns était «médiocre».

Beckham fils a été limité à six parties cette saison, après avoir raté une bonne partie de la campagne précédente en raison d’une blessure. Il a attrapé 17 des 34 passes qui lui étaient destinées pour 232 verges et aucun touché en 2021.

Michael Thomas ne jouera pas cette saison

Chez les Saints, le receveur de passes Michael Thomas a annoncé qui ne serait pas en mesure de jouer lors de la présente campagne.

«L’équipe et moi avons travaillé avec diligence, jour et nuit pour que je me remette et que je retourne sur le terrain, a déclaré l’athlète dans un communiqué publié mercredi. Malheureusement, il y a eu une autre petite blessure à laquelle nous devrons faire face. À mon grand mécontentement, je ne pourrai pas revenir à temps pour cette saison. Je ferai cependant tout ce qui est en mon pouvoir pour redevenir le joueur que j'ai toujours été.»

Thomas s’est blessé à une cheville en 2020 et est toujours incommodé par le même problème pour lequel il a été opéré l’année dernière. L’entraîneur-chef des Saints, Sean Payton, a d’ailleurs indiqué que son joueur aurait probablement besoin de retourner sous le bistouri.

Évoluant dans la NFL depuis la saison 2016, Thomas a été l’un des receveurs les plus dominants du circuit. En carrière, il a attrapé 510 ballons pour des gains de 5950 verges et 32 touchés.

Limité à seulement sept duels l’an dernier, il a connu sa pire campagne sur le plan des statistiques, lui qui a récolté 438 verges et aucun majeur.

