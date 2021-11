Le cas de Caufield comparé à celui de... Letang!

Les Canadiens de Montréal ont rétrogradé l'attaquant Cole Caufield dans la Ligue américaine cette semaine, mais il ne faut pas nécessairement voir cela comme un pas en arrière.

«Il y a un processus pour les jeunes joueurs et ça dépend du marché dans lequel tu joues et les attentes qui viennent avec, a indiqué l'entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie Michel Therrien mercredi, en entrevue à JiC.

«Et c'est normal. Les Canadiens sont allés en finale de la Coupe Stanley et quand ils l'ont mis dans la formation il a eu un impact positif immédiat, mais il ne faut pas oublier que c'est un jeune de 20 ans.»

«L'idéal quand tu rentres un jeune, c'est qu'il fasse du temps dans la Ligue américaine et après ça, tu le montes au niveau de la Ligue nationale.»

Therrien s'est rappelé le cas du défenseur Kristopher Letang de 2006 à 2008, avec les Penguins de Pittsburgh.

«On lui avait donné sept matchs à 19 ans et on l'avait retourné dans le junior pour qu'il prenne de l'expérience, a-t-il dit. Ensuite, à sa première année professionnelle, on n'avait pas de place pour lui, il avait commencé dans la Ligue américaine.

«Mais dès qu'on a eu besoin de rappeler un joueur, même si c'était un attaquant, j'avais dit à Ray Shero [le DG de l'époque] qu'on allait rappeler Letang. Alors il a commencé comme ailier droit et ça il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait.

«Cela dit, il a rapidement fait son chemin jusqu'en défensive parce qu'il était meilleur que certains défenseurs de l'équipe!»

