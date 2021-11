Le suicide de son camarade peut-il influencer notre fils?

Nous vivons à l’extérieur des grands centres, mon mari mes deux enfants et moi-même. Nous avions fait ce choix d’installer notre famille en milieu rural pour s’éloigner des principaux dangers auxquels font face les enfants et les ados, mais nous ne pensions jamais que la malchance allait nous poursuivre dans notre petit coin si tranquille.

Un camarade de classe de notre fils de 13 ans s’est enlevé la vie et ça a ébranlé notre petite communauté. Comme en plus notre fils a développé certains problèmes de comportement et que son père passe son temps à le comparer à sa sœur qui est si tranquille et studieuse, je crains qu’il ne devienne obsédé par ses travers, et qu’il songe à ça lui aussi. Comment aborder le sujet sans réveiller en lui l’idée de suivre le même chemin ?

Une mère qui s’inquiète

Vous mélangez un peu les choses en touchant deux aspects différents de la vie de votre garçon. L’attitude anormale de son père qui passe son temps à le comparer à sa sœur, et l’induction possible d’idées suicidaires à cause du suicide d’un camarade. De un, il importe d’aborder le sujet du suicide avec lui pour l’emmener à confier ce que ça lui a fait.

J’imagine qu’on le fait déjà son école, mais vous devriez vous procurer un des nombreux ouvrages vendus en librairie sur le sujet pour vous renseigner et guider votre enfant. Les organismes Jeunesse j’écoute (1-800-668-6868) www.jeunessej’écoute.ca et Tel-Jeunes (1-800-263-2266) www.teljeunes.com pourraient vous y aider également.

Pour contrer la façon discriminatoire dont votre mari traite votre fils, il y aurait lieu de lui en faire prendre conscience. Et si cela ne fonctionne pas et qu’il se bute, il faudra peut-être vous astreindre à faire une thérapie familiale pour l’aider à comprendre que ça ne se fait pas, et surtout rassurer votre fils sur ses valeurs personnelles.