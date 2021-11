Les partisans sont satisfaits

Si on se fie aux partisans rencontrés mercredi soir à l’entrée du Stade Saputo, le départ de Kevin Gilmore à la présidence du CF Montréal était devenu nécessaire.

Les supporters interrogés ont surtout évoqué le manque de communication de la direction et un changement d’identité mal implanté.

« C’était la chose à faire parce que le rebrand a été complètement raté et le lien de confiance avec les fans était brisé », a soutenu Xavier Gagnon qui assistait à son premier match de la saison spécifiquement parce que M. Gilmore a tiré sa révérence.

« Il y a eu une accumulation de mauvaises ententes entre les supporters et lui. Je pense que c’est une bonne décision. Je pense que ça va faire du bien », a pour sa part avancé Thomas Hersard, un membre du groupe partisan 1642.

Changement raté

On l’a mentionné, le changement d’identité n’a pas bien passé chez de nombreux partisans.

« Moi, ils pourraient s’appeler les flamants roses que ça ne me dérangerait pas, je viendrais pareil. Il n’a pas eu la bonne approche », a soutenu sans détour Franck Giverne.

Et pourtant, Xavier Gagnon estime que le début du règne de Kevin Gilmore était positif.

« C’était bien parti. Les objectifs étaient nobles, mais c’est la façon de le faire qui a été une catastrophe. Il y a eu une coupure inutile avec les fans et on ne peut pas se permettre de se passer de nos fans les plus importants au stade. On est encore un trop petit marché. »

Communication

La communication avec les partisans les plus tenaces a également été déficitaire.

« Je crois qu’il s’est entêté à ne pas rectifier le tir avec les Ultras et ç’a été maladroit. Il a été pris dans une spirale où il ne pouvait plus revenir en arrière », a soutenu Yasha Sekhavat.

« Il faut faire participer les membres parce que les gens qui investissent dans les billets de saison depuis toutes ces années, ils ont eu l’impression de se faire flusher », a pour sa part noté Thomas Hersard.

« Je souhaite qu’on revienne au nom de l’Impact, mais je suis ouvert à une évolution où il y a le mot Impact », avance Xavier Gagnon.

Du positif

Mais il n’y a pas que du négatif. Yasha Sekhavat s’est dit déçu de voir Kevin Gilmore partir.

« Je trouve que la décision du rebranding en était une bonne pour le futur. D’un point de vue restructuration au niveau sportif et de la marque, ce ne sont que des décisions qui vont être positives pour la suite.

« C’est dommage pour Montréal parce que d’un point de vue professionnel, c’est quelqu’un qui connaît le sport nord-américain et il a apporté de bonnes choses globalement. »