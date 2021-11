Nouvelle lieutenante dans «District 31»: du pain sur la planche pour Eve Landry

C’est Eve Landry qui a décroché le rôle le plus convoité de la télé cet automne, devenant la nouvelle lieutenante dans «District 31».

La comédienne a du pain sur la planche avec un horaire réglé au quart de tour pour mettre en boite toutes les intrigues de l’auteur Luc Dionne.

«C’est un défi que j’avais envie de relever, ça faisait longtemps que je voyais "District 31" évoluer, que j’entendais les comédiens parler de la charge de travail et du rythme effréné. Mais je carbure aux défis, alors ça m’attirait énormément», a-t-elle dit en entrevue avec l’Agence QMI, mercredi, depuis l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, où elle se trouvait pour le tournage d’une série documentaire sur des familles ayant fait des choix de vie hors norme.

«Je savais que j’avais l’énergie et l’appui de mon conjoint», a ajouté Eve Landry, qui a deux jeunes enfants.

Distante, mystérieuse et à cheval sur les principes, sa Mélanie Charron débarque dans un poste où on tourne souvent les coins ronds. Elle arrive pour remplacer la lieutenante précédente, Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette), partie du jour au lendemain, et alors que plusieurs membres de l’équipe sont encore ébranlés par la mort du sergent-détective Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme), alias «poupou». De plus, Bruno (Michel Charrette) est en peine d’amour et file un très mauvais coton.

«Luc Dionne m’avait dit: "j’espère que tu ne t’attends pas à rentrer au 31 avec des fleurs!" Je suis surtout partie de cette phrase-là. J’ai aussi construit à partir du fait qu’elle avait perdu son collègue patrouilleur. Oui, elle est froide, je me suis dit qu’elle se protège, qu’elle ne veut pas entrer trop rapidement en contact avec les gens, par peur de les perdre, surtout au 31!» a-t-elle ajouté en riant.

On la comprend de dire cela: plusieurs lieutenants ou personnages clés de la quotidienne ont péri depuis 2016: pensons, outre «poupou», à Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau), Geoffroy Morin (Luc Picard) et Laurent Cloutier (Patrick Labbé).

«J’aime qu’elle soit mystérieuse, qu’on ne sache pas trop ce qu’elle cache en arrière. Pourquoi cette grosse carapace? J’aime le fait qu’on va la découvrir au fil du temps, qu’on ne donne pas tout cuit au public», a-t-elle poursuivi.

Mélanie Charron a beaucoup à faire pour mettre de l’ordre au 31. «Elle continue de faire le ménage, de gérer des gens blessés, en deuil pour la plupart. Elle remet le poste sur les rails, elle prend sa place comme lieutenante, se fait respecter, et la loyauté est importante pour elle», a relaté la comédienne, qui venait le matin même de lire ses derniers textes pour les épisodes qui seront présentés avant la pause du temps des Fêtes.

Quinze ans après le début de sa carrière, marquée par des rôles dans des séries fortes comme «Unité 9» et «M’entends-tu?», Eve Landry est aussi en vedette dans quelques épisodes de la nouvelle série «Doute raisonnable», disponible en primeur sur l’Extra Tou.tv.

Elle foulera les planches du TNM du 15 mars au 9 avril 2022 dans «L’ennemi du peuple», d’Henrik Ibsen, dans une mise en scène d’Édith Patenaude.

Ce printemps, on pourra par ailleurs la voir à la barre de la série documentaire «Quelles familles», à UNIS TV, production qui présentera des familles vivant autrement.

