Pekka Rinne sera immortalisé à Nashville

Le numéro 35 du gardien de but Pekka Rinne sera retiré par les Predators de Nashville.

La formation du Tennessee en a fait l’annonce, mercredi, le jour du 39e anniversaire de celui ayant disputé 13 saisons et 683 matchs – tous avec les «Preds» - au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le Finlandais avait annoncé sa retraite le 13 juillet dernier.

«Pendant plus de 15 ans, j'ai vécu un séjour incroyable qui a changé ma vie avec les Predators de Nashville, a mentionné Rinne au site web de la LNH. Ça m'a permis de visiter plus d'endroits que je n'aurais pu l'imaginer et ça m'a donné plus que je ne pourrais jamais espérer offrir en retour. La décision n'a pas été facile, mais je sais que c'est la bonne au bon moment.»

Une bannière affichant le numéro 35 sera hissée dans les hauteurs du Bridgestone Arena devant les partisans de Nashville le 24 février 2022. Ce sera le premier numéro retiré dans l’histoire de la concession.

«Nashville est devenu mon chez-moi et j'ai tenté de faire de cette communauté un endroit meilleur qu’à mon arrivée, a poursuivi Rinne. Au fil du temps, j'ai appris que l'important pour cette organisation, c'est la famille. Je chérirai les souvenirs et les amitiés créées pour le reste de ma vie.»

Séjour marquant

Rinne aura marqué à jamais la communauté à Nashville. Il occupe le premier rang de l’histoire de l’organisation pour les matchs joués (683), les départs (667), les victoires (369), les jeux blancs (60), la moyenne de buts alloués (2,43) et les arrêts (17 627).

Le Finlandais a remporté le trophée Vézina, remis au gardien par excellence dans la LNH, en 2017-2018 ainsi que le trophée King-Clancy en 2020-2021 pour son implication communautaire et son leadership.

«Pendant des années, Pekka a été le visage de notre concession sur la glace et à l’extérieur, a louangé le directeur général de l’équipe, David Poile. Le rôle qu'il a joué pour transformer l'organisation des Predators en quelque chose de bien plus gros qu'une simple équipe de hockey ne peut être minimisé. Et ce qu'il signifie pour notre équipe et notre communauté fait de lui un des joueurs et une des personnes les plus spéciales que vous rencontrerez.»

Rinne a amorcé 89 duels en séries éliminatoires, obtenant 45 victoires. Il s’est rendu en finale lors de la saison 2016-2017, mais n’a jamais pu mettre la main sur la coupe Stanley.

