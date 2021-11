Projet Montréal veut davantage d’implication citoyenne

À quelques jours des élections, Projet Montréal promet d’impliquer davantage la population dans les processus décisionnels et d’être à l’écoute, en augmentant notamment le montant du budget participatif pour atteindre 60 millions $ d’ici 2025.

«La grande nouveauté, c’est que la rétroaction va maintenant faire partie intégrante de la boucle de consultation», a assuré Dominique Ollivier, qui serait présidente du comité exécutif dans une seconde administration de Projet Montréal. Elle explique que cela se fera à travers des projets pilotes, davantage de consultation ainsi que par des ateliers de «co-création».

Le parti promet également de développer une «politique de participation et d’engagement citoyen» afin d’assurer davantage de transparence à l’hôtel de ville.

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, avait réuni son équipe dans un parc du secteur des Shops Angus, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour en faire l’annonce.

«[Ce secteur] montre très très bien comment, quand on met la population à contribution, on peut faire un milieu de vie qui est particulièrement intéressant et connecté aux aspirations des gens», a fait remarquer Mme Ollivier.

