Rapport du coroner sur Martin Carpentier: des divergences avec la SQ qui s’expliquent, dit la coroner

La coroner explique la divergence de conclusions entre son enquête et celle de la Sûreté du Québec par le fait qu’elle a pu faire un examen du «dossier complet».

La coroner Sophie Régnière a présenté les conclusions de son enquête sur le drame de la famille Carpentier, près d’une semaine après que les rapports aient été rendus publics. Cette dernière a admis s’être questionnée, depuis la publication des rapports, sur les divergences entre les conclusions de la SQ faites au lendemain de la découverte de Martin Carpentier et les siennes.

Le 21 juillet, après la découverte du corps de Martin Carpentier, la SQ avait fait une conférence de presse à Montréal où on indiquait qu’au matin du 9 juillet, «le drame était joué». Or, la coroner plaide plutôt que les fillettes, Norah et Romy Carpentier, sont décédées dans l’après-midi du 9 juillet, l’accident ayant eu lieu vers 21h le 8 juillet 2020.

Me Régnière indique cette différence par le fait qu’elle a pu examiner le «dossier complet» contrairement à la SQ, qui n’avait pas encore terminé son enquête au lendemain de la découverte de Carpentier. À ce titre, elle fait valoir qu’elle a reçu un rapport d’enquête de plus de 400 pages en plus de plusieurs éléments de preuves informatiques de la police pour faire son enquête.

La coroner a parlé de son travail qui consiste à analyser la scène, mais surtout l’histoire complète de l’événement.

